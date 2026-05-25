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Il Napoli ufficializza l’addio di Antonio Conte: “Grazie Mister”

| 25 Maggio 2026 15:32 | 0 commenti

Il Napoli ufficializza l’addio di Antonio Conte: “Grazie Mister”

Italpress, Sport Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo le parole in conferenza stampa, ecco l’ufficialità, via social. Il Napoli saluta Antonio Conte dopo due anni con il quale il club di De Laurentiis ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, certificando il secondo posto in campionato dopo la vittoria di ieri sull’Udinese. “Grazie Mister Conte”, è il post dedicato all’allenatore salentino dalla società partenopea, a caccia ora di una nuova guida tecnica. Per Conte potrebbero invece riaprirsi le porte per un ritorno in Nazionale.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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