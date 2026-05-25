Il Cinema in Piazza XII edizione, al via con Bellocchio e Myss Keta

Roma, 25 mag. (askanews) – Saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi in dialogo con M¥ss Keta, in occasione della proiezione sul grande schermo di “Portobello”, a inaugurare giovedì 28 maggio la XII Edizione de Il Cinema in Piazza, promossa dalla Fondazione Piccolo America. La manifestazione si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio, con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e grazie al contributo di Regione Lazio e Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali.

In attesa della pubblicazione del programma integrale della XII edizione di una delle iniziative più popolari dell’Estate Romana, Piazza San Cosimato ospiterà il grande regista italiano e l’autore del podcast Indagini, che nel corso di alcuni episodi ha ricostruito con grande attenzione il caso Enzo Tortora. In dialogo con Bellocchio e Nazzi ci sarà M¥ss Keta. Un incontro inedito su una drammatica vicenda giudiziaria che ha segnato la storia d’Italia, accompagnato da una lettura di Fabrizio Gifuni, protagonista della serie, dal titolo 17 giugno 1983: la vita si arresta – breve drammaturgia degli orrori quotidiani.

Venerdì 29 maggio, sempre in Piazza San Cosimato, sarà proiettata la seconda parte della serie (episodi 4, 5, 6) con ospiti le tre interpreti femminili del cast: Barbora Bobulova nel ruolo di Anna, sorella di Enzo Tortora, Carlotta Gamba, che presta volto e voce a Gaia Tortora, e Romana Maggiora Vergano, che interpreta Francesca Scopelliti, compagna del presentatore. L’incontro sarà moderato dalla scrittrice Lisa Ginzburg.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il debutto sulla piattaforma HBO Max a febbraio 2026, Portobello si è imposta come un’opera di assoluto rilievo nella stagione corrente, vincendo anche il Nastro d’Argento come Serie dell’Anno.

All’apice del successo televisivo con Portobello, programma capace di raggiungere oltre 28 milioni di spettatori, Enzo Tortora diventa un volto amatissimo della televisione italiana. Ma quando il pentito della Nuova Camorra Organizzata Giovanni Pandico fa il suo nome durante un interrogatorio, la vita del celebre conduttore cambia improvvisamente. L’arresto del 17 giugno 1983 segna l’inizio di una devastante odissea giudiziaria che lo trascinerà dalla gloria al baratro. La serie ripercorre uno dei più clamorosi errori giudiziari nella storia del nostro Paese, restituendo al pubblico la figura privata e pubblica di Enzo Tortora.

Portobello è la prima serie italiana HBO Original, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.

La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Nel cast, accanto a Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, figurano Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Irene Maiorino, Giovanni Buselli, Davide Mancini, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Alma Noce, Salvatore D’Onofrio, Francesco Russo, Gennaro Apicella, Luciano Giugliano, Alessandro Fella, Antonia Truppo e Gianmaria Martini. Con la partecipazione di Gianfranco Gallo nel ruolo di Raffaele Cutolo, Tommaso Ragno nel ruolo di Marco Pannella, Valeria Marini nel ruolo di Moira Orfei, Francesca Benedetti nel ruolo di Paola Borboni e di Alessandro Preziosi nel ruolo di Giorgio Fontana. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli e le musiche di Teho Teardo.