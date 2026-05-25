TEF 2026, Moretti: Taranto genera nuovi contenuti

Roma, 25 mag. – La partecipazione di Ferrara Expo alla quarta edizione del Taranto Eco Forum rafforza il legame tra l’esperienza di RemTech Expo e il percorso costruito negli ultimi anni a Taranto. Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, ha evidenziato il valore di una collaborazione che mette in rete territori, competenze e innovazione sui temi della rigenerazione ambientale.”Come presidente di Ferrara Expo sono particolarmente orgoglioso di partecipare alla quarta edizione del Taranto Eco Forum, un evento ormai consolidato, che in questi anni ha costruito una propria identità. È un orgoglio legato anche al fatto che questo percorso nasce dalla collaborazione con RemTech Expo, evento che Ferrara Expo organizza da anni a Ferrara. Il TEF genera nuovi contenuti che arricchiscono il lavoro portato avanti su innovazione tecnologica, progresso scientifico, tutela del pianeta, dei territori e della società. Questa è la direzione giusta: stiamo crescendo insieme, rafforzando una comunità che ha una responsabilità enorme nei confronti del futuro e del bene comune”, ha dichiarato Moretti.