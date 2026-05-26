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Comunali: crollo centrodestra? Anche oggi rinviato a domani

| 26 Maggio 2026 00:02 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 mag. (askanews) – “P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno – sottolinea – il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti”.

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