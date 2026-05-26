Dominio Vingegaard al Giro d’Italia, la maglia rosa vince anche la sedicesima tappa

CARÌ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona – Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese – che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si è staccato all’inizio della salita. La tappa odierna, la più breve dell’edizione 109, è stata animata da una fuga di circa 13 uomini. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Juan Pedro Lopez e Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello Q36.5), Alan Hatherly (Jayco AlUla), Jardi van der Lee (EF Education Easypost), Josh Kench (Groupama-FDJ), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Frank van den Broek (Picnic PostNL), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Diego Ulissi (XDS Astana) e il duo UAE Team Emirates-XRG Jan Christen-Jhonatahn Narvaez hanno dettato il ritmo, la Visma ha controllato la corsa a distanza, senza concedere troppo spazio ai battistrada. Col passare dei chilometri Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi hanno cercato la vittoria di tappa, ma con l’ultima ascesa di giornata lo strappo è stato ricucito grazie al lavoro delle squadre degli uomini di classifica. A 6 chilometri dal traguardo l’affondo decisivo di Vingegaard, che ha vinto la sua quarta tappa. Domani la diciassettesima frazione, la Cassano d’Adda – Andalo di 202 km.

“Meglio prendere le opportunità appena arrivano, conosco questo posto, ci ho passato del tempo, ho colto l’occasione”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il vincitore di giornata e dominatore del Giro. “È molto importante avere questa condizione che sta migliorando giorno dopo giorno, sarà un’estate impegnativa. Sento di essere cresciuto molto nell’arco di questo Giro. Tour? È più importante cosa sta accadendo oggi, ho vinto la mia quarta tappa, sono contento”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) in 2h57’40”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 1’09”

3. Jai Hindley AUS (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 1’11”

4. Thymen Arensman NED a 1’14”

5. Derek Gee CAN a 1’18”

6. Davide Piganzoli ITA a 1’34”

7. Egan Bernal COL a 2’04”

8. Michael Storer AUS a 2’18”

9. Mathys Rondel FRA a 2’55”

10. Wout Poels NED a 3’04”

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) in 62h10’26”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”

3. Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 4’27”

4. Jai Hindley AUS a 5’00”

5. Afonso Eulalio POR a 5’40”

6. Derek Gee CAN a 7’09”

7. Michael Storer AUS a 7’14”

8. Davide Piganzoli ITA a 7’57”

9. Ben O’Connor AUS a 9’20”

10. Egan Bernal COL a 9’44”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 145

2. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Team Emirates – XRG) 143

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 78

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 211 punti

2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 129

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) 96

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain – Victorious) in 62h16’06”

2. Davide Piganzoli ITA (Team Visma | Lease a Bike) a 2’17”

3. Mathys Rondel FRA (Tudor Pro Cycling Team) a 4’23”

– foto IPA Agency-

(ITALPRESS).