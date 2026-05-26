Festival Mònde, premi speciali a Margherita Buy e Maurizio Nichetti

Roma, 25 mag. (askanews) – Margherita Buy e Maurizio Nichetti, due grandi protagonisti del cinema italiano saranno ospiti della nona edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, il festival diretto da Luciano Toriello in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026.

Margherita Buy riceverà sabato 30 maggio il Premio Speciale Maria Marcone, riconoscimento assegnato dal festival a figure capaci di attraversare il cinema contemporaneo con autenticità, sensibilità e forza interpretativa. La pluripremiata attrice sarà inoltre presente con “Volare” (2023), film che segna il suo esordio alla regia e che racconta, con ironia e delicatezza, un viaggio personale dentro le proprie paure e fragilità.

Il festival renderà omaggio anche a Maurizio Nichetti, autore, regista e interprete tra i più originali del cinema italiano ed europeo, al quale sarà conferito domenica 31 maggio il Premio Speciale Fondazione Monti Uniti. Regista di film diventati cult come “Ratataplan”, “Ho fatto Splash”, “Ladri di saponette” e “Volere volare”, presenterà al pubblico “Amiche mai” (2024) e terrà una masterclass dedicata al linguaggio cinematografico e ai processi creativi, offrendo al pubblico e ai giovani autori un’occasione di confronto diretto con uno dei grandi innovatori del cinema italiano.

Mònde – Festa del Cinema sui Cammini si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026 con un programma di oltre 60 eventi tra proiezioni, incontri, masterclass, concerti e attività culturali diffuse in diversi luoghi della città.

Il festival è sostenuto dalla Regione Puglia con risorse del Programma Operativo Complementare 2021-2027 – Accordo per la Coesione, Linea 6.2 Attività culturali, ed è rientrato tra i progetti che hanno ottenuto il massimo punteggio nell’Avviso regionale per i festival cinematografici 2025-2027.