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La Roma acquista Malen a titolo definitivo, contratto fino al 2030 per l’attaccante

| 26 Maggio 2026 19:31 | 0 commenti

La Roma acquista Malen a titolo definitivo, contratto fino al 2030 per l’attaccante

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – “La Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso”. Protagonista della cavalcata Champions della squadra di mister Gasperini, il giocatore era arrivato a gennaio dall’Aston Villa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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