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Montezemolo: Ferrari Luce? “Si rischia la distruzione di un mito”

| 26 Maggio 2026 18:02 | 0 commenti

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Roma, 26 mag. (askanews) – “Se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il cavallino, almeno, da quella macchina”. Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, a margine dell’assemblea di Confindustria sulla presentazione dell’elettrica Luce. “Questa – ha aggiunto – sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno”.

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