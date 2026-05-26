Papa: cercare una IA disarmata, importante continuare il dialogo

Roma, 26 mag. (askanews) – All’indomani della sua prima enciclica, Papa Leone è tornato sul tema dell’intelligenza artificiale, lasciando Castel Gandolfo per rientrare in Vaticano. “Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare una intelligenza artificiale disarmata”, ha affermato il pontefice davanti alle telecamere in attesa.

“Abbiamo visto i casi di oggi in Libano, per esempio, e in altri posti del Mondo dove la guerra si fa con l’IA, senza pensare alle vite umane che sono veramente le vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l’appello”, ha concluso il Papa.