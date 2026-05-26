Playoff Nba, New York vola alle Finals dopo 27 anni

Roma, 26 mag. (askanews) – Non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche in gara-4 a Cleveland (93-130), eliminano i Cavs con un secco 4-0 e ottengono la 11^ vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li riporta alle Finals, dove mancavano dal 1999. Dopo un buon inizio firmato Donovan Mitchell, i padroni di casa si arrendono già nel 1° quartosenza più riuscire a riprendersi, mentre dall’altra parte sono ben 6 i giocatori in doppia cifra per punti segnati e Jalen Brunson, poi eletto MVP delle finali della Eastern Conference, può permettersi una serata del tutto normale chiusa a quota 15.

Finale Eastern Conference

(3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 4-0, qual. New York Knicks

Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104

Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93

Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121

Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 93-130

Finale Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1

Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122

Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113

Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123

Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-82

Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30

Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 29/05 ore 2.30

Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00

*se necessario