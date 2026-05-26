Presentato l’Italy Major Premier Padel, a Roma tutte le grandi stelle

Roma, 26 mag. (askanews) – Il Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere il primo Major della stagione del circuito Premier Padel, in programma dal 31 maggio al 7 giugno. Il BNL Italy Major Premier Padel – presentato alla stampa questa mattina al Circolo del Foro Italico – conferma il legame sempre più solido tra la Capitale e il grande padel internazionale, in un’edizione, la quinta, che vedrà in campo 240 atleti, suddivisi in 52 coppie femminili e 68 maschili, per un totale di 118 incontri distribuiti in otto giorni di gara.

In campo, sottolinea una nota, tutti i big mondiali: nel maschile occhi puntati sulla sfida tra i numeri uno del ranking Arturo Coello-Agustín Tapia e la coppia formata da Ale Galan-Fede Chingotto, vincitori delle ultime due edizioni. In prima fila anche Juan Lebron e Leo Augsburger, e il ritorno in coppia di Martin Di Nenno con l’idolo dei tifosi Paquito Navarro, finalisti nel 2022. Nel tabellone femminile guidano le campionesse in carica Delfi Brea e Gemma Triay, inseguite da Paula Josemaria-Bea Gonzalez e Ari Sanchez con Andrea Ustero.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e l’Head Esg Strategy, Communication & Public Affairs di BNL BNP Paribas Luca Ranieri.

Carraro ha definito il Major di Roma “uno dei simboli del circuito e un evento che meglio rappresenta identità e crescita del padel internazionale”, sottolineando come al Foro Italico “sport, cultura e passione si fondano in un’atmosfera unica”. Il presidente FIP ha evidenziato la presenza di “almeno tre coppie” in grado di competere per il titolo sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Carraro ha inoltre ricordato la crescita globale del padel, oggi praticato in 175 Paesi da circa 38 milioni di giocatori.

Il ministro Abodi ha definito il Foro Italico “un luogo unico al mondo”, evidenziando la capacità del padel di creare un contesto sempre più interdisciplinare e inclusivo. Per Diego Nepi Molineris “il presidente Carraro è riuscito a unire in pochi anni un movimento che era frammentato, costruendo una federazione internazionale unica e un sistema coordinato tra i diversi Paesi. Roma, in questo contesto, ha un significato speciale”. “La conferma di Roma tra le sedi dei quattro Major mondiali testimonia il ruolo strategico che l’Italia ha assunto nello sviluppo del padel a livello globale e la solidità della collaborazione istituzionale tra tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

Il torneo – conclude la nota – prenderà il via con le qualificazioni il 31 maggio e 1 giugno, mentre il main draw scatterà il 2 giugno. Le semifinali si disputeranno sabato 6 giugno, mentre le finali sono in programma domenica 7 giugno.