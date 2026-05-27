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Montalto in corsa: sport, benessere e comunità in movimento. L’evento è in programma domenica 31 maggio nella frazione di Taverna.

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Una città che corre insieme, che si ritrova all’aria aperta e che trasforma lo sport in partecipazione, promozione della salute e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito di “Montalto in corsa”, il nuovo appuntamento organizzato dal Comune di Montalto Uffugo in collaborazione con Naturalmente Bella e con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Cosenza K42. L’evento, in programma domenica 31 maggio nella frazione Taverna, rappresenta il primo appuntamento del calendario sportivo estivo 2026 dell’amministrazione comunale e nasce con un obiettivo ben preciso: diffondere una cultura del benessere condivisa, consapevole e accessibile a tutti. Non solo una gara podistica, ma un’occasione di socialità e aggregazione, capace di coinvolgere famiglie, associazioni, cittadini e realtà imprenditoriali del territorio. Un’iniziativa che dimostra come la sinergia tra istituzioni, sport e imprese possa generare eventi di valore e contribuire alla crescita sociale della comunità.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, tenutasi nella sala consiliare del Comune di Montalto Uffugo, Piero Parisano (delegato allo sport dell’amministrazione comunale) ha sottolineato il valore del lavoro congiunto tra i diversi soggetti coinvolti: «Quando si organizza un evento del genere bisogna essere in tanti, perché da soli non si va da nessuna parte. Bisogna fare squadra». Parisano ha ringraziato il sindaco e presidente della Provincia, Biagio Faragalli, l’assessore Silvio Ranieri, i rappresentanti della Cosenza K42 e la main sponsor Carmela Maschio per aver creduto nel progetto. «Questo può essere il primo evento dell’estate 2026 – ha spiegato Parisano – perché Montalto è una città ricca di realtà sportive che meritano visibilità e sostegno: dal calcio alla pallavolo, dalla corsa alla bici. È importante garantire un’offerta sportiva ampia in una città che supera i 20 mila abitanti».

Come nasce “Montalto in corsa”?

L’idea di “Montalto in corsa” nasce quasi per caso, osservando sui social una manifestazione organizzata in un altro comune calabrese. Da lì il confronto con Carmela Maschio e la volontà di creare un appuntamento capace di unire movimento, salute e benessere personale. Il percorso partirà da via Borsellino, a Taverna, e sarà articolato in due formule: una gara agonistica riservata agli atleti tesserati e un percorso non competitivo di circa due chilometri aperto a tutti, proprio per favorire la partecipazione delle famiglie e dei cittadini di ogni età.

Per l’assessore Silvio Ranieri, la manifestazione rappresenta anche un’opportunità per raccontare il territorio attraverso lo sport: «Abbiamo visto in questa iniziativa la possibilità di far conoscere Montalto in modo diverso. Che sia la gara agonistica o la semplice passeggiata, questo evento permette di valorizzare le nostre bellezze, la nostra cultura e le nostre realtà territoriali».

Un’iniziativa che unisce benessere e bellezza

Grande attenzione anche al tema della prevenzione e della salute. Carmela Maschio, ideatrice del metodo «Naturalmente Bella», ha spiegato come l’iniziativa nasca dall’esigenza di contrastare la sedentarietà: «Viviamo in una società sempre più stressata, sempre in macchina o davanti agli schermi. Ci siamo dimenticati che il corpo è fatto per muoversi. Dobbiamo educare i giovani al movimento perché significa salute, libertà, prevenzione e amore verso se stessi».

Sul piano sportivo, il supporto tecnico sarà garantito dall’ASD Cosenza K42. Il dirigente Giovanni Montera ha evidenziato la crescita dell’atletica leggera sul territorio: «Oggi abbiamo numeri importanti, quasi da scuola calcio. Questo evento vuole sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla pratica sportiva». La competizione agonistica si svilupperà su tre giri per un totale di circa 8,7 chilometri, con premiazioni suddivise per categorie e fasce d’età. Previsti anche momenti dedicati ai più piccoli, con mini-gare dimostrative prima della partenza ufficiale.

“Montalto in corsa”: simbolo di crescita della città

A chiudere la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa è stato il sindaco Biagio Faragalli, che ha definito “Montalto in corsa” un simbolo di crescita della città: «Questo slogan rappresenta bene anche il lavoro che stiamo facendo come amministrazione. Montalto è una città inclusiva, aperta a tutti, e vogliamo continuare a investire in iniziative che valorizzino il territorio e migliorino la qualità della vita». Per Faragalli, sport e benessere devono diventare strumenti di promozione territoriale e crescita culturale: «Ogni volta che qualcuno vorrà investire in questa città troverà massima collaborazione. L’obiettivo è lasciare Montalto migliore di come l’abbiamo trovata». Una corsa, dunque, che va oltre il traguardo sportivo: “Montalto in corsa” punta a diventare un momento identitario per la comunità, unendo salute, inclusione e valorizzazione del territorio in un’unica grande festa collettiva.