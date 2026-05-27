Playoff Nba, OKC batte San Antonio e porta sul 3-2 la serie della finale di Conference

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma non sbaglia in gara-5 e opera il sorpasso su San Antonio nelle finali di Western Conference dei playoff di Nba. Successo 127-114 per i Thunder, che difendono il fattore campo e si guadagnano il primo dei due match point per andarsi a giocare l’anello con i New York Knicks. Shai Gilgeous-Alexander solito protagonista con 32 punti e 9 assist. Contributo decisivo dalla panchina di Alex Caruso, a referto con 22 punti e 6 assist. Sponda Spurs non bastano i 24 punti di Stephon Castle e i 22 di Julian Champagne per evitare il ko esterno. Per Victor Wembanyama sono 20 i punti alla sirena. San Antonio si trova dunque spalle al muro e dovrà salvare il primo match point in casa in gara-5 (29 maggio ore 2.30). In caso di successo dei texani si deciderà tutto in gara-7, che si giocherà sul parquet dei Thunder il 31 maggio alle 2.00.

– foto di repertorio IPA Agency –

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