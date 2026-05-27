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Sicurezza,Salvini: inaccettabile altra violenza a Milano, raddoppiare militari

| 27 Maggio 2026 18:02 | 0 commenti

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Roma, 27 mag. (askanews) – “Altro sangue, altra violenza in una stazione per mano di bande di balordi stranieri. È inaccettabile. Siamo al lavoro per raddoppiare la presenza di militari, Forze dell’Ordine e personale di FS Security che opera sui treni e nelle stazioni. Già oggi sono oltre 5mila le donne e gli uomini in divisa impegnati ogni giorno per garantire sicurezza e tranquillità a chi viaggia ogni giorno. Questa presenza va almeno raddoppiata, per stroncare una violenza quotidiana ormai diventata intollerabile. Una preghiera per il ragazzo e per i suoi familiari”. Lo scrive su twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

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