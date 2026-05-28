Energia, Orsini: in Italia il costo è diventato insostenibile

Modena, 28 mag. (askanews) – In Italia “il costo dell’energia è diventato insostenibile” e rischia di pesare sulla competitività delle imprese: è l’allarme lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena.”Abbiamo bisogno di mantenere le nostre produzioni in Italia e di fare in modo che qualcuno veda l’Italia come un’opportunità”, ha spiegato Orsini, secondo cui per crescere servono “condizioni abilitanti” a partire dal costo dell’energia. Da qui l’indicazione, emersa nell’assemblea di Confindustria due giorni fa, di “mettere a terra il prima possibile le 4.000 concessioni delle rinnovabili”, un fronte su cui l’Emilia-Romagna “è tra le regioni che stanno funzionando meglio”.Orsini ha quindi messo in guardia dalle “miopie”: “Quando si parla di eliminare il gas è impossibile, perché se vogliamo le fonti rinnovabili serve per forza un cuscinetto: il gas sarà fondamentale anche dopo”. Sul nucleare, l’invito alla sperimentazione: “Noi siamo quelli che fanno le centrali nucleari in giro per il mondo, perdere questa opportunità di indotto sarebbe una pazzia”. Per il presidente degli industriali, “mi auguro che almeno sulla sperimentazione tutti i partiti possano essere d’accordo”: non farlo, ha concluso, “vuol dire solo ideologia”.