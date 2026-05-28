Ferrari Luce, de Pascale: l’Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari

Modena, 28 mag. (askanews) – “L’Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, ha commentato le polemiche seguite alla presentazione di Luce, la nuova auto elettrica del Cavallino.”È chiaro che è una scelta disruptive e, come tutte le scelte di questo tipo, desta attenzione – ha osservato de Pascale – Ma io ci credo: la Ferrari è una storia di grande successo e penso che continuerà a scrivere pagine di successo. Siamo tutti fiduciosi”.Il presidente ha quindi richiamato un parallelo con lo sport: “Un po’ come nello sport, bisogna fare il tifo, anche nei momenti in cui ci sono interrogativi”. Di qui l’invito del territorio a sostenere il marchio di Maranello: “L’Emilia-Romagna deve tifare e tifa Ferrari”.