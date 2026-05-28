Il Natale arriva in anticipo a Milano con i panettoni

Milano, 18 mag. – (servizio pubbliredazionale) E’ arrivato in anticipo il Natale al TUTTOFOOD di Milano, fermandosi nello stand di IDB Industria Dolciaria Borsari, house of brands che ogni anno regala oltre 3.000 referenze e perfeziona più di 150 ricette di dolci lievitati, dai mignon ai grandi formati. Prodotti esclusivi, che giocano con consistenze diverse, pensati per offrire un’esperienza equilibrata, golosa e avvolgente. Ha parlato così Andrea Muzzi, CEO e Presidente di IDB: “E’ aria di Natale assolutamente si e qui lo abbiamo proprio allestito sotto forma di soffitto di panettoni. Quest’anno presentiamo diverse novità, come tutti gli anni. Una per eccellenza è il panettone sacher, quindi abbiamo fatto un panettone con impasto al cacao, confettura di albicocca e ricoperto di cioccolato”.Prodotti solidi e riconoscibili, oltre che buoni, che abbiano valore nel tempo e che possano parlare con autenticità ai consumatori, soprattutto per quanto riguarda il mercato delle ricorrenze.”Il mercato delle ricorrenze sta vivendo un momento abbastanza interessante sotto certi aspetti, perché comunque c’è stato un innalzamento notevole della qualità, un innalzamento notevole di posizionamento di prezzo, ma è anche un momento difficile perché comunque c’è molta concorrenza, ma c’è anche molta attenzione al cliente. Quindi si cerca un po’ di limitare l’uso di zuccheri” ha aggiunto Muzzi.Un’elevazione dell’esperienza verso nuove frontiere sensoriali, che invitano a gustare non solo con il palato ma anche con gli occhi.