L. elettorale, La Russa ipotizza confronto, opposizioni “fredde”

Roma, 28 mag. (askanews) – Opposizioni “fredde”: questa, a quanto si apprende da fonti parlamentari, la reazione, nei giorni scorsi, dei gruppi di minoranza nel corso di un pranzo dei presidenti di gruppo con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla proposta di quest’ultimo di una iniziativa per avviare un confronto preventivo sulla legge elettorale senza aspettare l’esito dell’esame della Camera. Le opposizioni si sono dette indisponibili sia per ragioni di metodo che per motivazioni più strettamente politiche, “di fronte al comportamento della maggioranza alla Camera” su contenuti e tempistica forzata dell’esame del ddl.

Al pranzo, non il primo di questo genere nel quadro dei rapporti istituzionali a palazzo Madama, “non si è parlato – dicono – solo di legge elettorale, c’è anche il nodo del ddl fine vita che arriva in aula la prossima settimana”.