MotoGp, Bagnaia: “Non mi vedo in lotta per il titolo”

Roma, 28 mag. (askanews) – Atmosfera già caldissima al Mugello alla vigilia del Gran Premio d’Italia MotoGP, con i piloti italiani protagonisti della conferenza stampa che ha aperto il weekend toscano. Riflettori puntati soprattutto su Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, chiamati ad analizzare il momento del campionato e le prospettive sul circuito del Mugello.

Bagnaia ha ammesso le difficoltà vissute nelle ultime stagioni: “Non mi sto adattando alla moto negli ultimi due anni e sto faticando parecchio a essere competitivo. Stiamo provando a trovare soluzioni”. Il pilota Ducati ha invitato alla prudenza anche nella corsa iridata: “Io non mi vedo al momento in lotta per il titolo”. Sul fine settimana italiano, però, resta ottimista: “È il weekend migliore della stagione, arrivi in pista direttamente da casa tua e senti tutta la passione del pubblico”.

Il campione piemontese ha parlato anche della sicurezza e del dibattito sugli abbassatori, escludendo che siano la causa principale degli incidenti in partenza: “La prima curva è sempre stata pericolosa. In alcune piste è più difficile disingaggiare l’abbassatore, ma non credo che gli infortuni siano aumentati per questi congegni”. Bagnaia ha poi sottolineato l’importanza della Safety Commission, chiedendo maggiore partecipazione da parte dei piloti: “È una mezz’ora molto importante, bisogna avere più voce in certe situazioni”.

Fiducioso ma prudente anche Bezzecchi, che sogna il successo davanti al pubblico di casa: “Vincere al Mugello sarebbe un sogno, ma dobbiamo iniziare il weekend nel miglior modo possibile”. Il romagnolo ha definito il GP italiano “molto speciale” grazie al calore dei tifosi: “Per noi italiani il pubblico è super rumoroso e sentiamo tutta la loro spinta”. Anche lui ha frenato sui discorsi mondiali: “È troppo presto per parlare del campionato, con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti”.

Di Giannantonio, reduce da settimane positive, ha raccontato l’emozione del weekend toscano: “Per noi italiani è un fine settimana pazzesco”. Il pilota VR46 ha spiegato di aver recuperato bene dopo le ultime fatiche: “Abbiamo avuto tante emozioni, è stato meglio resettare”. Sul casco speciale preparato per il Mugello ha aggiunto: “L’idea nasce dai colori della mia auto dei sogni, che sono riuscito a comprare quest’anno”.

I tre piloti italiani si sono trovati concordi anche sul ritorno di Marc Marquez, considerato subito competitivo nonostante i problemi fisici recenti. “Non si può mai escludere il campione in carica dalla lotta per il titolo”, ha detto Bezzecchi, mentre Bagnaia ha rivelato di aver parlato con lo spagnolo in mattinata: “Sta piuttosto bene, è più preoccupato per la spalla che per il piede”.

Intanto il programma del weekend entrerà nel vivo venerdì mattina con le prime prove libere della MotoGP, in diretta su Sky e NOW dalle 10.45.