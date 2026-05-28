Ucraina, Donzelli: ingresso ora porterebbe guerra in Ue

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Roma, 28 mag. (askanews) – “Il sostegno all’Ucraina è per noi fondamentale” ma “è chiaro che un ingresso dell’Ucraina nelll’Unione europea in questo momento, non in una condizione di raggiunta pace con la Russia, vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l’Europa per quelle che sono le norme europee, quelli che sono gli accordi internazionali. Quindi finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione che auspica Salvini”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a margine dell’iniziativa organizzata dal Dipartimento comunicazione del partito di via della Scrofa dal titolo ‘Istantanea Digitale’ incentrata sul futuro della comunicazione, tra IA, nuovi media e nuovi linguaggi.
“Raggiunta la pace – ha aggiunto – è invece ben comprensibile la posizione che auspica Tajani di un ingresso anche dell’Ucraina in Europa, quindi dipende dal momento in cui si prende in considerazione l’ingresso”.
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