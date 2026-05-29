Argentina, i 26 convocati di Scaloni per il Mondiale: Messi capitano, ci sono Lautaro e Nico Paz

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Lionel Messi capitano al suo sesto Mondiale, poi gli “italiani” Lautaro Martinez e Nico Paz. Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha annunciato la lista dei 26 convocati che dal prossimo mese in America saranno chiamati a difendere il titolo iridato conquistato nel 2022 in Qatar.

Nessuna sorpresa di rilievo rispetto all’elenco dei 55 pre-convocati (fuori per esempio Mastantuono del Real Madrid), Scaloni ha confermato 17 giocatori che hanno alzato la Coppa del Mondo quattro anni fa mentre per otto – fra cui Nico Paz – sarà la prima volta in una kermesse iridata. Completa il quadro Lo Celso, assente in Medio Oriente ma in rosa a Russia 2018.

Nel girone con Algeria, Austria e Giordania, la Seleccion disputerà due amichevoli negli Usa, il 6 giugno con l’Honduras e il 9 con l’Islanda.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Portieri: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martinez (Aston Villa);

Difensori: Leonardo Balerdi (Marsiglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atletico Madrid);

Centrocampisti: Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Valentin Barco (Strasburgo);

Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), José Manuel Lopez (Palmeiras)

-Foto IPA Agency-

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