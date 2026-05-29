Dreamland, quando la natura si integra nella città

Bergamo, 28 mag. (askanews) – La corsa verso il futuro, verso l’evoluzione tecnologica, scientifica e industriale non può prescindere dalla tutela del patrimonio naturalistico. Anche in ambito urbanistico, il modello ‘smart city’ tende a coniugare le innovazioni tecnologiche con l’attenzione per l’impatto ambientale. A Bergamo il parco natura protetta ‘Dreamland’ è un esempio di integrazione naturalistica all’interno delle città. Il parco, inaugurato tre anni fa da Legami, azienda leader nel settore gift & stationery, è ad oggi una delle più grandi aree metropolitane riconvertite alla biodiversità: all’interno del sito, il quale si estende per oltre 30 ettari, sono state identificate 25 specie di insetti impollinatori e 51 specie di piante.Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami, ha dichiarato: “Dreamland è una delle nostre iniziative più importanti in termini di sostenibilità ambientale e oggi compie tre anni. Si tratta di un parco natura protetta in un contesto urbano, parliamo di un’area di circa 32-33 ettari in cui abbiamo voluto fare un passo indietro come esseri umani per fare in modo che la natura facesse un passo in avanti, affinché si riappropriasse di spazi”.A tre anni dall’apertura di Dreamland, è stato o inaugurato il kilometroverde : un intervento forestale lineare di 1 km composto da oltre 1.500 tra alberi e arbusti, una barriera verde tra l’area di Dreamland e l’autostrada A4 che protegge lo sviluppo della biodiversità locale in un contesto fortemente antropizzato. La correlazione tra Legami e Dreamland è semplice: riscoprire il valore della coesistenza tra uomo e natura, con quest’ultima intesa come forza evocativa capace di incentivare fantasia e creatività, caratteristiche generative e arricchenti. “E’ un inizio perché, ogni anno, noi destiniamo una parte importante dei nostri utili a questi progetti di iniziative di sostenibilità sia ambientale che sociale. Noi veicoliamo tutte le nostre risorse nel progetto di costruire il parco urbano più grande che esista in Europa. Per cui è estremamente ambizioso” prosegue Fassi.Da questo connubio nasce ‘We are Dreamers’ – La battaglia delle fragole, il primo libro scritto da Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami, ovvero un romanzo di avventura che suggerisce ai giovani di sognare, di lasciarsi andare alla fantasia per tracciare rotte autentiche e per intrecciare trame solide e durature nelle pagine della vita. “Ho presentato, al Salone del Libro di Torino, il nostro primo libro. Si chiama ‘We are Dreamers’ ed è l’inno dei nostri valori. Raccontiamo un’avventura di quattro ragazzi e il messaggio che trasmettiamo è che bisogna credere in sé stessi e quindi, essere diversi, non è un limite. Raccontiamo così la forza dei legami” conclude Fassi.