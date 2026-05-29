Roma, scontro tra auto e moto: muore 22enne in via Ostiense

(Adnkronos) – Un 22enne, che viaggiava in sella a una moto Kawasaki Z500, è morto in un incidente stradale con un’auto avvenuto oggi pomeriggio in via Ostiense, all’altezza della metro Eur-Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Secondo la ricostruzione della polizia locale, alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, c’era una donna italiana di 34 anni, condotta al San Camillo in codice giallo, dove verrà sottoposta ai test tossicologici e alcolemici di rito. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.