Spettacolo, Taormina si accende: dai premi Oscar a Bryan Adams

Roma, 29 mag. (askanews) – Taormina si prepara a una stagione di eventi: dal 10 al 14 giugno i premi Oscar Helen Mirren, Jane Campion, Giuseppe Tornatore, il cast della terza stagione di “House of Dragons” e numerosi altri attori italiani e stranieri saranno tra i protagonisti della 72esima edizione del Taormina Film Festival e nel cartellone degli appuntamenti estivi al Teatro Antico ci sono artisti come Bryan Adams (30 giugno), Village People (12 luglio), Pink Floyd Legend (5 agosto) e Pooh (24 e 25 agosto).

La lunga e ricca stagione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia si preannuncia all’insegna di una tradizione ormai consolidata: “Il calendario 2026 è particolarmente fitto – ha evidenziato il sovrintendente Felice Panebianco – e vanta nomi di grande respiro, produzioni teatrali di altissimo livello artistico e culturale, concerti di popstar e gruppi che hanno segnato la storia della musica. La Fondazione, ente strumentale della Regione Siciliana, è il punto di riferimento per la programmazione, gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva cornice della nostra cavea, tra le più antiche al mondo, tra mare siciliano e fuoco dell’Etna, e nella Casa del Cinema per alcuni specifici incontri”.

Si inizierà con il tributo al maestro Giorgio Albertazzi, uno dei più illustri attori della storia del teatro italiano, che è stato anche direttore artistico di Taormina Arte, nel decennale dalla sua scomparsa. Subito dopo, il Film Festival che trasformerà Taormina nella capitale del grande schermo grazie all’impegno e all’entusiasmo della direttrice artistica Tiziana Rocca: “Instancabile anima delle rassegne cinematografiche – ha sottolineato Panebianco – nelle scorse settimane siamo stati a Cannes per presentare la 72esima edizione che vanta un parterre di attori, attrici, registi, musicisti, scrittori che richiameranno l’attenzione della stampa internazionale”.

Si prosegue con gli appuntamenti musicali e i concerti di Daniela Puglisi (10 luglio), Serena Brancale (11 luglio), Angelina Mango (24 luglio), Luca Carboni (9 agosto) e Nino D’Angelo (12 agosto), Serene e Palermo Classica (2 settembre), Coez (10 settembre), Madame (13 settembre).

“A novembre, infine, è in programma il ricordo del poeta, Filippo Tommaso Marinetti ed il futurismo – ha concluso Panebianco – un appuntamento organizzato in collaborazione con l’Universitá degli studi di Messina, iniziativa resa possibile grazie all’impegno del direttore artistico Simona Celi. L’idea è ricordare lo spettacolo ‘Elettricità’ che si svolse, appunto, a Messina”.