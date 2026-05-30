Emozioni azzurre al Roland Garros: Cobolli agli ottavi in scioltezza, Berrettini dopo oltre cinque ore. In campo Arnaldi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano – testa di serie numero 10 del tabellone – domina in tre set lo statunitense Learner Tien ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi. 6-2 6-2 6-3, in un’ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli. Sarà Zachary Svajda a sfidare l’azzurro agli ottavi di finale. Il tennista statunitense, n.85 del ranking Atp, ha piegato nei sedicesimi l’argentino Francisco Cerundolo, 26esimo della classifica mondiale e 25esima testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, maturato in 3 ore e 5 minuti di gioco.

“Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (Tien, ndr), ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po’ stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto”. Così Flavio Cobolli, nell’intervista in campo, dopo il successo in tre set su Learner Tien al terzo turno del Roland Garros.

BERRETTINI EPICO, VINCE DOPO OLTRE CINQUE ORE ED E’ AGLI OTTAVI

Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale. Il 30enne tennista romano, 105esimo del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana. 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico, e che si aggiudica il match al quinto match-point (due per il sudamericano). Segnali incoraggianti, sopratutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro il vincente del match tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce.

“Sono molto felice di essere qui e sono grato al mio team. Sotto il sole siamo riusciti ad andare in fondo. Comesana ha giocato una grande partita, ha sbagliato forse due palline in cinque ore”. Così Matteo Berrettini, nell’intervista in campo. “Ho dovuto trovare il modo per vincere la partita che sembrava non finire mai. Ora mi servirà del tempo per recuperare. Quando sono arrivato qui non mi aspettavo di arrivare fino agli ottavi, ma c’è tanto lavoro fisico e mentale dietro”, aggiunge Berrettini.

SABALENKA AGLI OTTAVI DI FINALE

Aryna Sabalenka sbarca negli ottavi di finale del Roland Garros femminile. La fuoriclasse bielorussa, numero 1 del ranking Wta e del tabellone, ha sconfitto nei sedicesimi l’australiana Daria Kasatkina per 6-0 7-5 e per un posto nei quarti se la vedrà con la giapponese Naomi Osaka.

-Foto IPA Agency-

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