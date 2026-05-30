Gracie Abrams arriva live in Italia con il The Look at My Life Tour

Milano, 30 mag. (askanews) – La cantautrice candidata ai Grammy Gracie Abrams arriva live in Italia con il suo The Look at My Life Tour per due imperdibili appuntamenti all’Unipol Dome di Milano, domenica 23 maggio 2027 e lunedì 24 maggio 2027. I due live saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo terzo e attesissimo nuovo album, “Daughter from Hell”, in uscita venerdì 17 luglio e già disponibile in pre-order.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 09:00 di giovedì 4 giugno. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 09:00 di venerdì 5 giugno su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

Chi preordinerà Daughter from Hell dallo store ufficiale di Universal Music Italia entro il 1° giugno 2026 riceverà un codice esclusivo per accedere in anticipo alla pre-sale dei biglietti di Gracie Abrams: The Look At My Life Tour, attiva dal 2 giugno fino all’apertura della vendita generale del 5 giugno.

Scritto e prodotto da Gracie insieme ad Aaron Dessner, “Daughter from Hell” arriva due anni dopo l’uscita del secondo album di Gracie, “The Secret of Us” e segna l’inizio di una nuova Era per l’artista. Il primo singolo estratto dal nuovo album è “Hit the Wall”, già in radio, accompagnato da un video ufficiale che, diretto da Renell Medrano, offre una visione surreale del mondo interiore di Gracie. Essenziale, avvolto nell’ombra e ricco di immagini simboliche, il video offre ai fan un assaggio enigmatico di ciò che verrà.

Ai microfoni di Vogue durante il MET GALA 2026, Gracie ha rivelato: “‘Hit the Wall’ è un’introduzione a questo nuovo capitolo e mi sento grata e sollevata che sia questa canzone ad uscire per prima. Amo questo singolo e le persone con cui l’ho realizzato. Mi sembra che abbia preso vita ed è una bella sensazione. Sono eccitata all’idea che appartenga anche a tutti gli altri”.

Dal suo debutto nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione. Dopo aver scritto la sua prima canzone all’età di otto anni, si è conquistata un pubblico fedele con gli EP “minor” (2020) e “This Is What It Feels Like” (2021), prima di intraprendere un tour nordamericano tutto esaurito nel 2022. Il suo album di debutto, “Good Riddance” (2023), ha dato il via a un altro tour da headliner che ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora e ha valso alla Abrams l’ambita nomination come “Miglior Artista Esordiente” alla 66ª edizione dei GRAMMY® Awards. Gracie Abrams ha poi accompagnato Taylor Swift in tour come artista di apertura in alcune date del tour di grande successo Eras Tour. Nel 2024, Gracie Abrams ha pubblicato il suo secondo album, “The Secret of Us”, che è diventato il suo primo album a raggiungere la #1 nelle classifiche del Regno Unito, dell’Australia e dei Paesi Bassi, debuttando al secondo posto della Billboard 200 negli USA. Il lead single “Close To You” ha segnato il suo primo ingresso da solista nella Billboard Hot 100, “I Love You, I’m Sorry” ha raggiunto la posizione numero 9 nella classifica Spotify degli Stati Uniti, la numero 31 nella Billboard Hot 100 e la Top 20 nella classifica globale di Spotify, mentre “us.”, in collaborazione con Taylor Swift, le è valso la sua seconda nomination ai GRAMMY®, questa volta nella categoria “Miglior performance pop di un duo o gruppo”. Il brano della versione deluxe “That’s So True” ha raggiunto la prima posizione nella classifica Spotify degli Stati Uniti, è entrato nel Billions Club di Spotify con oltre 1,5 miliardi di stream ed è diventato il suo primo successo nella Top 10 della Billboard Hot 100. In Italia sia “The Secret of Us”, sia “That’s so True” hanno raggiunto la certificazione Oro. Abrams ha trascorso il 2024 e il 2025 in giro per il mondo con il suo tour da solista nei forum e nelle arene. Al di fuori della musica, Abrams è stata recentemente nominata ambasciatrice della maison Chanel, prestando il volto alla campagna della Pre-Collezione Primavera-Estate 2025 del marchio prima di essere annunciata come musa della collezione COCO CRUSH. Mentre la sua arte continua ad evolversi, Abrams è pronta a debuttare come attrice nel prossimo film della A24 “Please”, diretto da Halina Reijn (Babygirl) e pubblicherà il suo terzo album “Daughter from Hell” il 17 luglio.