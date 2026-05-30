Paul McCartney torna ai Beatles con l’album “The Boys of Dungeon Lane”

Milano, 30 mag. (askanews) – Paul McCartney ha pubblicato oggi il nuovo album “The Boys of Dungeon Lane” sulle piattaforme digitali e in formato fisico.

Paul McCartney ha parlato del nuovo album in una conversazione con l’attore Paul Mescal, protagonista nei prossimi biopic dedicati ai Beatles del regista Sam Mendes, “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”. Durante la conversazione intima tra i due, Paul ha esplorato i ricordi, le relazioni, gli eventi e le storie che hanno ispirato il nuovo disco.

Ad anticipare la release sono stati i singoli “Days We Left Behind”, accolto con grande entusiasmo, e “Home to Us”, il primo duetto in assoluto di Paul con Ringo Starr.

“The Boys of Dungeon Lane” non è solo il primo nuovo album solista di Paul McCartney in oltre cinque anni; è una raccolta rivelatrice di storie mai condivise prima, ricordi personali e alcune canzoni d’amore di nuova ispirazione, da una delle figure culturalmente più significative del nostro tempo. Rivolgendo lo sguardo verso l’interno, Paul rivisita gli anni formativi che hanno plasmato sia la sua vita, sia le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. L’album è senza dubbio il suo più personale e introspettivo fino ad oggi, con storie inedite che trasportano l’ascoltatore indietro nel tempo, dove tutto è iniziato. Le nuove canzoni mostrano Paul in uno stato d’animo sincero, vulnerabile e riflessivo, mentre scrive con rara apertura della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della resilienza dei suoi genitori e delle prime avventure con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo avesse mai sentito parlare della Beatlemania. “The Boys of Dungeon Lane” è la storia prima della Storia.

Tracklist “The Boys of Dungeon Lane”:

1. As You Lie There

2. Lost Horizon

3. Days We Left Behind

4. Ripples in a Pond

5. Mountain Top

6. Down South

7. We Two

8. Come Inside

9. Never Know

10. Home to Us

11. Life Can Be Hard

12. First Star of the Night

13. Salesman Saint

14. Momma Gets By