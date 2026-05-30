Roland Garros, il programma di oggi: da Sabalenka a Berrettini, i match di sabato 30 maggio e dove vederli

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(Adnkronos) – Giornata 7 del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, si giocano i match della settima giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni saranno soprattutto le sfide degli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro l’austriaca Kasatkina. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma di oggi al Roland Garros 2026:
Campo Philippe-Chatrier
Ore 12
Singolare Maschile
🇮🇹 F. Cobolli (10) vs 🇺🇸 L. Tien (18)
A seguire
Singolare Femminile
🇫🇷 D. Parry vs 🇺🇸 A. Anisimova (6)
Non prima delle 16
Singolare Femminile
🇺🇸 C. Gauff (4) vs 🇦🇹 A. Potapova (28)
Non prima delle 20:15
Singolare Maschile
🇨🇦 F. Auger-Aliassime (4) vs 🇺🇸 B. Nakashima (31)
Campo Suzanne-Lenglen
Ore 11
Singolare Femminile
🇺🇸 I. Jovic (17) vs 🇯🇵 N. Osaka (16)
A seguire
Singolare Femminile
A. Sabalenka (1) vs 🇦🇺 D. Kasatkina
A seguire
Singolare Maschile
🇫🇷 M. Kouame vs 🇨🇱 A. Tabilo
A seguire
Singolare Maschile
🇵🇹 J. Faria vs 🇺🇸 F. Tiafoe (19)
Campo Simonne-Mathieu
Ore 11
Singolare Femminile
🇬🇷 M. Sakkari vs 🇵🇱 M. Chwalinska
Non prima delle 13
Singolare Maschile
🇮🇹 M. Berrettini vs 🇦🇷 F. Comesana
A seguire
Singolare Femminile
🇨🇦 V. Mboko (9) vs 🇺🇸 M. Keys (19)
Campo 14
Ore 11
Singolare Maschile
🇦🇷 F. Cerundolo (25) vs 🇺🇸 Z. Svajda
A seguire
Singolare Femminile
A. Kalinskaya (22) vs 🇨🇴 C. Osorio
A seguire
Singolare Maschile
🇮🇹 M. Arnaldi vs 🇧🇪 R. Collignon
Campo 7
Non prima delle 12
Singolare Femminile
D. Shnaider (25) vs 🇺🇦 O. Oliynykova
A seguire
Singolare Maschile
🇦🇷 J.M. Cerundolo vs 🇪🇸 M. Landaluce
Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
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