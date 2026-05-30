Vingegaard trionfa nella 20esima tappa e ipoteca la vittoria del Giro d’Italia

PIANCAVALLO (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard padrone assoluto del Giro d’Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa.

Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra e vince la classifica dedicata agli scalatori.

Domani ci sarà il gran finale con la ventunesima ed ultima frazione del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 chilometri.

“Sono un ciclista, mi piace vincere. Quando è stato possibile, ho cercato di farlo. Sono andato per la tappa oggi, ho avuto una grande giornata e sono stato sostenuto dalla squadra. Dopo cinque vittorie di tappa, domani andrà a Roma per godermela. Sono partito da lontano perché volevo provarci. Abbiamo dovuto cambiare i piani in corsa dopo i problemi di Kuss”. Lo dice il danese della Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, ai microfoni di Eurosport.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 5h03’55”

2. Felix Gall AUT (Decathlon AG2R) a 1’15”

3. Jai Hindley AUS (Red Bull-Bora) s.t.

4. Derek Gee CAN s.t.

5. Thymen Arensman NED a 1’19”

6. Egan Bernal COL a 1’25”

7. Afonso Eulalio POR a 2’03”

8. Damiano Caruso ITA a 2’13”

9. Michael Storer AUS s.t.

10. Davide Piganzoli ITA s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 80h17’01”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) a 5’22”

3. Jai Hindley AUS (Red Bull-Bora) a 6’25”

4. Thymen Arensman NED a 7’02”

5. Derek Gee CAN a 7’56”

6. Afonso Eulalio POR a 9’39”

7. Michael Storer AUS a 10’13”

8. Davide Piganzoli ITA a 10’52”

9. Damiano Caruso ITA a 11’24”

10. Egan Bernal COL a 12’54”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal-QuickStep) 195 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 103

3. Guillermo Silva URU (XDS Astana) 94

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 277 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) 266

3. Einer Rubio COL (Movistar Team) 164

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain- Victorious) in 80h26’40”

2. Davide Piganzoli ITA (Visma-Lease a Bike) a 1’13”

3. Mathys Rondel FRA (Tudor Pro Cycling) a 5’33”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).