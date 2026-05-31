Francia, scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: oltre 280 arresti a Parigi

(Adnkronos) – La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il ministero dell’Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il Paese, di cui 283 nella sola capitale. Le autorità hanno inoltre riferito che sette agenti sono rimasti feriti e che l’ondata di disordini è stata “assolutamente inaccettabile”.

Durante la serata sono stati schierati circa 22.000 agenti in tutta la Francia, di cui 8.000 solo a Parigi, nel tentativo di prevenire nuove violenze dopo i disordini registrati l’anno precedente. Nonostante il massiccio dispositivo di sicurezza, gruppi di tifosi hanno bloccato la tangenziale parigina, acceso fumogeni e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Si sono registrati danni a veicoli e attività commerciali, mentre nei pressi dello stadio Parc des Princes si sono verificati ulteriori scontri con la polizia che ha dovuto ricorrere ai gas lacrimogeni.