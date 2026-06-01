Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille: “Sono molto orgoglioso e felice”

LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Ufficiale l’ingaggio del 36enne allenatore italiano, figlio di Carlo, che ha firmato un contratto di due anni e prende il posto di Bruno Genesio. Al fianco del padre come collaboratore al Psg, al Real, al Bayern, al Napoli, all’Everton e di nuovo al Real, Ancelotti junior intraprenderà così la seconda esperienza da allenatore dopo quella al Botafogo. Davide Ancelotti guiderà il Lille in campionato e in Champions.

“Davide è un grande professionista, con tutte le qualità dell’allenatore moderno – lo presenta il presidente del Lille, Olivier Letang, che ha avuto modo di conoscerlo durante la comune esperienza al Psg – Ne ho seguito la crescita ai massimi livelli, al fianco del grande tecnico che è Carlo Ancelotti. Siamo stati colpiti dalla sua energia, determinazione e maturità. Siamo convinti che sia pronto per il nostro progetto”.

“Sono molto orgoglioso e felice – commenta invece Davide Ancelotti, che prima di cominciare questa nuova avventura seguirà il padre, ct del Brasile, ai prossimi Mondiali – Il progetto del Lille mi rappresenta: identità chiara, lavoro duro, ambizione. È un onore”.

-Foto IPA Agency-

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