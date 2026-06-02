2 giugno, Leccese a Roma: «Bari culla della democrazia»

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Il sindaco di Bari Vito Leccese alla parata del 2 giugno a Roma: «Nel 1944 la nostra città fu protagonista della rinascita democratica».

In fascia tricolore, accanto ai sindaci di tutta Italia, anche il primo cittadino di Bari Vito Leccese ha preso parte oggi, martedì 2 giugno 2026, a Roma alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Un momento istituzionale che il sindaco ha voluto accompagnare con un messaggio dal forte valore storico e politico, richiamando il ruolo centrale della città di Bari nella nascita della democrazia italiana.

LECCESE A ROMA PER IL 2 GIUGNO

«Insieme ai sindaci d’Italia rappresentiamo le nostre comunità nel giorno della Repubblica», ha scritto Leccese sui social, sottolineando il significato della presenza dei primi cittadini alla parata del 2 giugno.

IL RUOLO DI BARI NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto ricordare un passaggio chiave della storia nazionale che vede protagonista proprio il capoluogo pugliese. «Nel gennaio del 1944, mentre l’Italia era ancora divisa dalla guerra, fu a Bari che la politica libera tornò a essere voce e sostanza», ha spiegato.

Il riferimento è al Congresso dei partiti antifascisti che si tenne al Teatro Piccinni, dove forze politiche diverse decisero di costruire insieme il futuro del Paese. «Non fu la vittoria di una parte, ma l’inizio di un percorso condiviso», ha aggiunto Leccese, evidenziando come da quel momento prese avvio il cammino che avrebbe portato al referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

«Per alcuni mesi decisivi Bari fu una capitale del possibile», ha sottolineato il sindaco, rivendicando il valore simbolico e politico della città nel processo di rinascita democratica italiana.

IL MESSAGGIO DI LECCESE PER IL 2 GIUGNO

Nel suo messaggio per la Festa della Repubblica, Leccese ha richiamato anche l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione. «La democrazia non si conserva da sola: si consuma nell’indifferenza e nella semplificazione», ha scritto.

Al contrario, ha ribadito il primo cittadino, «si rinnova ogni volta che qualcuno sceglie di partecipare7. Un invito rivolto ai cittadini, a ottant’anni dalla nascita della Repubblica, a prendersi cura quotidianamente dei valori democratici.

«Portare Bari oggi a Roma significa ricordare con orgoglio quella storia e continuare a rappresentarla», ha concluso Leccese, augurando una buona Festa della Repubblica.