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Morta in Portogallo studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus

| 1 Giugno 2026 16:01 | 0 commenti

Morta in Portogallo studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus

AdnKronos
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(Adnkronos) – E’ morta in Portogallo una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha. La giovane, Sofia Barillà, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono arrivati in Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza ma, come apprende l’Adnkronos, potrebbe trattarsi di cause naturali. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia. 

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