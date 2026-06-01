Occhiuto “Reddito di merito per chi si iscrive nelle Università della Calabria premia studio e risultati”

ROMA (ITALPRESS) – “Il reddito di merito non ha nulla a che fare con il reddito di cittadinanza: la maggior parte dei giovani calabresi andava a studiare al nord, ma occorreva che si iscrivessero alle Università calabresi che oggi sono di tutta eccellenza”. Lo dichiara il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Dieci Minuti. “Il reddito funziona con la Regione che dà 500 euro al mese a ogni giovane che si iscrive nei nostri atenei e mantiene la media del 27, se ha quella del 28 si sale a 750 euro e se ha quella del 29 a mille euro – prosegue Occhiuto, – Chi non fa gli esami non si becca un euro. Questa è una misura che si aggiunge alla borsa di studio e che rimane sganciata dall’Isee, cosa per cui ho dovuto litigare con la Commissione europea: il merito deve essere sganciato dall’Isee”.

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