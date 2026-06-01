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Sette furgoni di una ditta di consegne in fiamme a Fiumicino, indagini polizia

| 1 Giugno 2026 14:02 | 0 commenti

Sette furgoni di una ditta di consegne in fiamme a Fiumicino, indagini polizia

AdnKronos
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(Adnkronos) – Sette furgoni di una ditta di consegne, parcheggiati all’interno di un piazzale al civico 119 di viale delle Arti a Fiumicino, hanno preso fuoco la notte scorsa intorno alle 2.30. Quattro mezzi sono stati completamente distrutti dalle fiamme mentre gli altri tre sono rimasti danneggiati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia che hanno spento l’incendio, è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere. Ancora da accertare le cause del rogo.  

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