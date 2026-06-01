Tennis, Cobolli: “Oggi me la sono quasi fatta sotto”

Roma, 1 giu. (askanews) – “Oggi ho imparato che un match non può mai dirsi chiuso, me la sono quasi fatta addosso! Sono felice, ma ancora nervoso e adesso dovrò riposarmi un po'”. Così Flavio Cobolli che ha staccato il pass per i quarti di finale al Roland Garros. Cobolli sottolinea anche il legame speciale con il torneo parigino: “Questo è il mio Slam preferito, adoro giocare in Francia e sulla terra e oggi il pubblico mi ha aiutato molto a chiudere un match che diventa ora molto importante anche per il prossimo turno”.

Il tennista italiano aggiunge poi un riferimento al proprio team e alla gestione del momento decisivo: “Grazie al mio team, penso che anche tra di loro ci sia qualcuno che abbia rischiato di farsela sotto, ma siamo contenti di poter avere l’occasione e l’onore di giocare un’altra partita qui”. Cobolli dedica infine un ringraziamento alla Federazione e a Filippo Volandri, sottolineando il percorso di crescita che lo ha portato fino ai quarti.

Con questa vittoria, Cobolli accede al secondo quarto di finale Slam della carriera e attende ora il nome del prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Il successo parigino assume un valore ulteriore anche in chiave ranking, con l’azzurro virtualmente vicino alla top 15 mondiale.