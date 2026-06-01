Tennis, Serena Williams torna in campoa 44 anni: sarà al Queen’s in doppio

Roma, 1 giu. (askanews) – Serena Williams torna a sorpresa nel circuito WTA a 44 anni. La campionessa statunitense, 23 titoli del Grande Slam, ha confermato il suo rientro ufficiale in occasione del torneo del Queen’s Club di Londra, dove parteciperà al tabellone di doppio grazie a una wildcard.

L’ex numero uno del mondo, ferma dal 2022 dopo l’ultima apparizione agli US Open, rientra così nel circuito dopo quasi quattro anni di inattività. Il suo ritorno era stato anticipato da indiscrezioni legate anche alla sua recente re-iscrizione al programma antidoping nel 2025 e da una crescente serie di segnali nelle ultime settimane.

Al Queen’s Williams farà coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko, in un tandem che unisce esperienza e nuova generazione. L’obiettivo del rientro, oltre all’evento londinese, potrebbe essere anche quello di testare la condizione in vista di un’eventuale partecipazione a Wimbledon, torneo che l’americana ha vinto più volte nel corso della carriera.

“Serena è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, con un’eredità che va ben oltre il campo da tennis”, ha dichiarato Valerie Camillo, presidente della Wta. “Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione e non vedo l’ora di vederla affrontare una nuova generazione di giocatrici di alto livello. Serena non è solo una grande campionessa. È un’imprenditrice di successo, una fervente sostenitrice delle cause che contano e una delle donne più iconiche al mondo. Siamo entusiaste di darle il bentornato nel circuito Wta in questo momento così emozionante per il tennis femminile.