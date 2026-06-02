Iran, Trump: “Non mi importa se negoziati sono finiti”

New York, 1 giu. (askanews) – Al presidente americano, Donald Trump, non sembra importare se i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti su volere di Teheran, come riferito dai media della repubblica islamica.

In una telefonata con un giornalista di CNBC, che gli ha chiesto se le trattative sono effettivamente finite o se quello dell’Iran è un bluff, Trump ha risposto: “Non mi importa se sono finite, onestamente. Non potrebbe importarmi di meno. Se sono finite, sono finite. Se non lo sono, penso abbiamo impiegato troppo tempo. Francamente penso sia diventate un po’ noiose”.