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Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

| 2 Giugno 2026 11:01 | 0 commenti

Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen e Carreno Busta. 

 

La sfida tra Zverev e Jodar è in programma oggi, martedì 2 giugno, alle ore 16 circa. I due tennisti non si sono mai incontrati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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