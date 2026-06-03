Egitto, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano: “Ti faccio sparare alle gambe”

(Adnkronos) – Minacce al vice console italiano a Hurghada da Tamer Hamouda, l’italo-egiziano che ha denunciato e fatto condannare per adulterio l’ex moglie Nessy Guerra, costretta a vivere nascosta in Egitto insieme con sua figlia. L’uomo, che ha cittadinanza italiana, nei giorni scorsi si è presentato al vice console onorario a Hurghada, minacciandolo direttamente: “Datemi i soldi o ti faccio sparare alle gambe” avrebbe detto, come riferisce all’Adnkronos l’avvocata che assiste Nessy, Agata Armanetti. Minacce che arrivano a poche ore dall’udienza per l’affido della minore. “Quest’uomo è molto pericoloso – afferma Armanetti – servono provvedimenti. Chiediamo l’immediato rimpatrio della signora Guerra, magari con un accordo politico”.