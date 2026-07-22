Cosimo Bianco entra nell’Alleanza dei Cuochi

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Cosimo Bianco, il cuoco che anima i fornelli dell’osteria rocchese, entra ufficialmente a far parte del progetto Alleanza dei cuochi Slow Food

NEL NOME ha la nostalgia che richiama alla strada ferrata che collegava la Calabria con la Basilicata unendo la montagna e il mare. E su quell’asse che richiama alla territorialità oggi l’osteria Ferrovie Calabro – Lucane a Rocca Imperiale ripercorre quel viaggio unendo sapori dei due territori. L’obiettivo è la ricerca di identità alimentari che raccontano storie di piccoli produttori, vignaioli impegnati nella valorizzazione della biodiversità viticola, presidi legati al movimento della chiocciola.

Un legame identitario e strategico per raccontare una cucina autentica che oggi si arricchisce di un altro tassello: Cosimo Bianco, il cuoco che anima i fornelli dell’osteria rocchese, entra ufficialmente a far parte del progetto Alleanza dei cuochi Slow Food, un patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la biodiversità.

Chi sono i cuochi dell’alleanza

I cuochi dell’Alleanza scelgono di utilizzare, ogni giorno nelle loro cucine, prodotti di contadini, allevatori, casari, pescatori, viticoltori, artigiani che producono con passione e rispetto per la terra e per i loro animali secondo la filosofia del cibo buono, pulito e giusto. Nel menù di Ferrovie Calabro Lucane, dunque, Cosimo Bianco si impegna ad inserire prodotti locali, Presìdi Slow Food, i prodotti dell’Arca del Gusto, dei Mercati della Terra e delle comunità di Slow Food della Calabria e delle altre regioni.

Proprio per sancire questo ingresso nel progetto nazionale dell’Alleanza dei cuochi Cosimo Bianco e il suo socio Enzo Arcuri hanno scelto di consacrare l’adesione ai valori di Slow Food con una cena a base dei Presidi dell’area di riferimento. Venerdì 24 luglio alle 20 l’osteria di Rocca Imperiale introdurrà all’assaggio dei sapori della tradizione con lo sguardo autentico e innovativo che si prefigge, raccontando storie che legano i prodotti alla terra dalla quale provengono.

Valorizzare i presidi a tavola

Aperta nel 2024 in una suggestiva posizione ai piedi del borgo che accoglie il castello di Rocca Imperiale Ferrovie Calabro Lucane si è voluta segnalare da subito come spazio gastronomico dedicato al gusto con richiami alla memoria, partendo dalle ricette della tradizione arricchite da materie prime del territorio. Piatti contemporanei con matrice ispirata alla cucina popolare e contadina nel solco della tradizione calabro – lucana, e ovviamente i presidi alimentari di Slow Food e la stagionalità. Nella cena di venerdì 24 luglio saranno il Biondo Tardivo di Trebisacce, il Moscato di Saracena e la Cipolla Bianca di Castrovillari (ovvero tre presidi Slow Food inseriti nella mappatura regionale calabrese) ad essere i protagonisti a tavola di una cena degustazione pensata per l’occasione.

L’identità tra cucina e cantina

«Abbiamo una visione chiara di ciò che vogliamo essere e raccontare a tavola – affermano Cosimo Bianco e Enzo Arcuri – e ci piace l’idea di ripercorrere l’itinerario della strada ferrata che per anni ha costituito un asse strategico di riferimento, per poter entrare in sinergia con chi su quei territori ha scelto di rimanere e fare agricoltura di qualità. Ma soprattutto utilizzare le identità alimentari come chiave di racconto di questa straordinaria biodiversità culturale e alimentare che ci appartiene e che dobbiamo condividere, a tavola sicuramente, ma anche culturalmente per la sua potenza evocativa ed economica». Ad arricchire la narrazione del territorio non solo piatti stagionali ma anche una cantina che Enzo Arcuri costruisce e rinnova sapientemente attraverso una variegata selezione di piccoli vignaioli attenti al rispetto della terra e alla custodia dei vitigni autoctoni calabro – lucani.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto

«L’ingresso nell’Alleanza dei cuochi Slow Food – ha aggiunto Cosimo Bianco – è per noi un nuovo punto di partenza. Per questo vorrei ringraziare, anche a nome di Enzo che condivide con me questo progetto e l’adesione a Slow Food, i responsabili nazionali e calabresi dell’Alleanza dei cuochi e tutti coloro che fin da subito hanno creduto in noi e nel lavoro che portiamo avanti da anni. Ferrovie Calabro Lucane vuole essere una grande famiglia e questo ingresso ci dà l’entusiasmo per continuare a fare sempre meglio il nostro lavoro».