Hyundai Motor Group, innovazione nell’R&D per il futuro della mobilità

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group continua a ridefinire il futuro della mobilità attraverso una visione fondata su innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e sviluppo di soluzioni volte a rispondere concretamente alle esigenze reali delle persone. I numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti dai modelli del Gruppo negli ultimi anni testimoniano non solo la qualità dei prodotti, ma anche la solidità di un approccio che mette ricerca e sviluppo al centro della trasformazione della mobilità. Uno dei cuori pulsanti di questa evoluzione è il Namyang R&D Center, il più avanzato centro globale di ricerca e sviluppo del Gruppo, situato a Hwaseong in Corea del Sud: un ecosistema tecnologico dove prendono forma le piattaforme, le tecnologie e le esperienze di guida che definiranno la nuova era dell’auto. Hyundai Motor Group sta accelerando rapidamente la propria strategia di elettrificazione, sostenuta da una visione ambiziosa e da risultati concreti già riconosciuti a livello mondiale. Con modelli EV pluripremiati, tecnologie all’avanguardia e una profonda integrazione tra software, aerodinamica, sistemi di propulsione e sviluppo digitale, il Gruppo continua a plasmare il futuro della mobilità mettendo il cliente al centro.

Fondato nel 1996, il Namyang R&D Center rappresenta il più grande hub di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Group e supervisiona l’intero ciclo di sviluppo delle auto: dal design iniziale all’ingegnerizzazione, fino ai test e alla validazione finale di autovetture, veicoli commerciali e piattaforme di nuova generazione. Il centro svolge un ruolo strategico fondamentale nell’attuazione della roadmap di elettrificazione del Gruppo e nel rafforzamento della competitività globale dei suoi prodotti.

Tutto parte dalle persone e dalle loro esigenze reali: Hyundai sviluppa auto progettate per offrire i più elevati standard di qualità, affidabilità e durata nel tempo – ciò che il Gruppo definisce “QDR”: Quality, Dependability e Reliability. Questa struttura R&D di livello mondiale ha guidato lo sviluppo di modelli elettrici come Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 6 – vincitori del titolo World Car of the Year nel 2022 e 2023. Dal 2022 ad oggi, le auto progettate e sviluppate a Namyang hanno conquistato complessivamente 12 World Car Awards, confermando la leadership tecnologica e progettuale del Gruppo.

L’efficienza aerodinamica rappresenta un fattore decisivo per migliorare autonomia, prestazioni ed efficienza energetica dei veicoli elettrici. Hyundai Motor Group sviluppa soluzioni aerodinamiche di nuova generazione pensate per ottimizzare i flussi d’aria, ridurre le resistenze e massimizzare l’efficienza complessiva del veicolo. L’approccio del Gruppo riflette una visione ingegneristica avanzata, in cui ogni dettaglio – dalla gestione dei vortici all’ottimizzazione del sottoscocca – contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso e la sostenibilità della mobilità. Il centro aerodinamico di Namyang si estende su una superficie di circa 6.000 m² ed è dotato di una sofisticata galleria del vento da 3.400 CV, capace di simulare flussi d’aria fino a 200 km/h. La struttura integra pale in fibra di carbonio progettate per ridurre il rumore fino a 54 dB a 100 km/h, oltre a un avanzato sistema a nastro rotante che replica i flussi aerodinamici a livello del suolo per ottenere simulazioni estremamente realistiche.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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