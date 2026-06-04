Andy Diaz trionfa per la terza volta al Golden Gala nel triplo, 13esima Battocletti nei 5000

ROMA (ITALPRESS) – Andy Diaz trionfa nel salto triplo al Golden Gala Pietro Mennea, tappa della Diamond League di atletica leggera. L’italo-cubano si afferma con la misura di 17,59, personale stagionale, precedendo i giamaicani Jordan Scott (17,33) e Jaydon Hibbert (17,02). Si tratta della terza affermazione al Golden Gala per Diaz, dopo i trionfi del 2023 e del 2024.

Tredicesimo posto per Nadia Battocletti nei 5.000 metri donne. La mezzofondista trentina, che la scorsa settimana era stata colpita da un’influenza, chiude con il tempo di 14’40″05 la gara vinta dall’etiope Likina Amebaw (14’18″41) davanti alle connazionali Alehsign Baweke (14’18″54) e Freweyni Hailu (14’18″94).

Terzo posto per l’italiano Francesco Pernici negli 800 metri. L’azzurro chiude con il tempo di 1’43″97 la gara vinta dal francese Gabriel Tual (1’43″66) davanti all’irlandese Mark English (1″43’80).

La slovacca Emma Zapletalova vince i 400 ostacoli donne. Dietro alla vincitrice (52″58), salgono sul podiola statunitense Anna Cockrell (52″77) e la giamaicana Rushell Clayton (53″14). Ottavo posto per Alice Muraro (55″50), mentre è nona e ultima l’altra italiana, Ayomide Folorunso (56″01).

La giamaicana Megan Simmonds si impone nei 100 metri ostacoli donne. La vincitrice chiude in 12″50 davanti alla statunitense Kendra Harrison (12″54) e all’olandese Nadine Visser (12″58). Ottava posizione per l’italiana Giada Carmassi (12″90), che precede la connazionale Alessia Succo (13″19).

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