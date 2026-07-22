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Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

| 22 Luglio 2026 09:01 | 0 commenti

Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – La Fiorentina affronta la prima vera amichevole della sua stagione. Oggi, mercoledì 22 luglio, i viola scendono in campo contro il Gubbio – in diretta tv e streaming -, squadra di Serie C. Per il nuovo allenatore Fabio Grosso, che è subentrato a Paolo Vanoli dopo l’ultimo campionato trascorso al Sassuolo, si tratta del primo test estivo dopo l’amichevole in famiglia giocata contro l’Under 20 e vinta con il risultato di 8-1. 

 

L’amichevole tra Fiorentina e Gubbio è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19. Ecco la probabile formazione: 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Fortini; Ndour, Mandragora, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso. 

 

Fiorentina-Gubbio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app Dazn. 

 

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