Fine vita, Schlein: maggioranza affossa legge, gravissimo

Roma, 3 giu. (askanews) – “La maggioranza ha affossato la nostra proposta di tutte le opposizioni per una legge sul fine vita, è gravissimo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a margine di un evento a San Giovanni Rotondo. Quanto accaduto, aggiunge, è “la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso seguendo quello che già la Corte costituzionale ha spiegato”.

“Noi – ha proseguito – dobbiamo continuare a insistere, ma trovo vergognoso che la destra con il voto di oggi al Senato abbia affossato una proposta che – ripeto – porta la firma di tutti i senatori di tutte le opposizioni. E’ da anni che stiamo provando a farla passare, si sono fatte decine e decine di audizioni, ci hanno fatto fare più audizioni sul fine vita che non sulla riforma costituzionale, che per fortuna gli italiani hanno bloccato”.

“Però – ha concluso la Schlein – è indegno: vuol dire che la maggioranza non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, tra l’altro nel giorno in cui un’altra donna – Lucia da Trieste – ha dovuto andare altrove per trovare una risposta. Ecco noi continueremo a insistere su una legge per il fine vita insieme alle altre opposizioni”.