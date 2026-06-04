L’Italia di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo, decide Esposito

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – La nuova Italia di Silvio Baldini riparte con una vittoria. Dopo la terza delusione consecutiva, con la mancata qualificazione ai mondiali 2026, gli azzurri hanno vinto 1-0 contro il Lussemburgo, nella prima delle due amichevoli in programma a giugno: decisiva la rete di Pio Esposito all’inizio della ripresa, da evidenziare l’ottima prova di diversi debuttanti, tra cui Favasuli e Cherubini. Si chiude dunque il primo test, domenica la Nazionale sfiderà la Grecia ad Heraklion, nell’isola di Creta: un’altra opportunità per sperimentare i giovani dell’under 21 convocati per il doppio impegno. Il ct ad interim Silvio Baldini ha confermato il 4-3-3 della vigilia con Pio Esposito prima punta supportato da Cherubini e Koleosho, in cabina di regia Lipani affiancato da Pisilli e Ndour. In difesa Comuzzo e Chiarodia, con Favasuli e Bartesaghi sulle corsie esterne. Assente Palestra per via di un piccolo affaticamento muscolare, l’esterno dell’Atalanta potrebbe recuperare per la prossima sfida contro la Grecia: nove dunque i debuttanti in nazionale maggiore nel primo tempo, in porta confermato Donnarumma, con la fascia da capitano al braccio.

I padroni di casa hanno alzato il ritmo sin dai primi istanti, l’Italia ha impiegato alcuni minuti per prendere coraggio e costruire le prime opportunità: la prima è capitata a Lipani, ma il colpo di testa è terminato sul fondo. Al 18′ Olesen, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha calciato di prima intenzione, la conclusione è terminata alta sopra la traversa. Dalla mezz’ora in poi gli azzurri hanno alzato l’asticella, Pio Esposito ha sfiorato il gol prima di tacco, poi di rovesciata. Sul tramonto del primo tempo Koleosho ha avuto l’opportunità più nitida per sbloccare il punteggio, ma il piazzato dell’attaccante del Paris FC è stato bloccato facilmente dal portiere del Lussemburgo. Tra il primo e il secondo tempo Baldini ha deciso di non effettuare cambi, l’Italia è partita subito forte trovando la rete del vantaggio su calcio d’angolo: preciso il cross di Pisilli per Esposito che di testa ha anticipato tutti segnando il suo quarto gol in azzurro. Al 14′ lo stesso Pisilli ha sfiorato la rete con un ottimo inserimento, ma il piazzato di prima intenzione è finito sul palo. Al 22′ della ripresa i primi cambi, con altri due debutti: Fini ha sostituito Cherubini, Fortini è entrato al posto di Favasuli.

I padroni di casa hanno comunque cercato di creare problemi all’Italia, tra i più propositivi Moreira e Martins. Al 27′ Fini, entrato da pochi minuti, ha calciato alto da posizione favorevole. Tre i cambi al 31′, con Dagasso, Mane e Camarda entrati rispettivamente al posto di Lipani, Comuzzo ed Esposito.

In totale sono stati 16 i debutti, nel finale hanno esordito anche Samuele Inacio del Borussia Dortmund, il più giovane della spedizione azzurra, e Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta. Tanto nervosismo nonostante fosse un’amichevole, Carlson nel finale è stato ammonito per uno scontro con Ndour.

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