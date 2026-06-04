Playoff Nba, New York vince a San Antonio e va 1-0

Roma, 4 giu. (askanews) – Gara-1 delle Finals Nba è dei Knicks, che superano i San Antonio Spurs in Texas 105-95 e già orientano le finali. I New York Knicks faticano nel primo tempo, chiuso a -7, e nel 3° quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il +14. New York, però, sulle spalle del suo leader Jalen Brunson (30 punti) e di Karl-Anthony Towns (18 punti e 12 rimbalzi), prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell’1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama in difficoltà al tiro (6/21) e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper.

Questo il programma delle Finals

San Antonio Spurs-New York Knicks 0-1

Gara 1: San Antonio Spurs-New York Knicks: 95-105

Gara 2: San Antonio Spurs-New York Knicks: 6 giugno ore 2.30

Gara 3: New York Knicks-San Antonio Spurs: 9 giugno ore 2.30

Gara 4: New York Knicks-San Antonio Spurs: 11 giugno ore 2.30

Gara 5: San Antonio Spurs-New York Knicks: 14 giugno ore 2.30*

Gara 6: New York Knicks-San Antonio Spurs: 17 giugno ore 2.30*

Gara 7: San Antonio Spurs-New York Knicks: 20 giugno ore 2.30*

* se necessario