Alghero capitale del triathlon mondiale

Alghero, 5 giu. (askanews) – Dopo il grande successo della World Triathlon Championship Series di sabato scorso, Alghero torna protagonista domenica con la prova di IRONMAN 70.3. Una doppia vetrina mondiale per la città sarda, frutto della sinergia tra Federazione Italiana Triathlon, Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo ed enti locali. Sabato, 98 atleti elite provenienti da 28 nazioni si sono dati battaglia alla World Triathlon Championship Series: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa nel suggestivo paesaggio sardo, per quello che è divenuto uno dei più attesi eventi sportivi nel territorio nazionale. E domenica sarà la volta di un altro evento iconico: 2.800 atleti si sfideranno nell’IronMan 70.3: 1.9 km di nuoto, 90 in bici e 21.1 di corsa.Le parole di Riccardo Giubilei, Presidente FITRI: “Abbiamo portato una settimana di triathlon, che è lo sport più bello del mondo, in una location particolarmente evocativa come Alghero. Il meraviglioso paesaggio ha accolto migliaia di atleti a partire da quelli che si stanno giocando la qualifica olimpica per Los Angeles 2028. In questo ponte ideale, fra il Mediterraneo e l’oceano, ci sono due eventi fantastici. La World Triathlon Championship Series con i migliori triatleti e le migliori triatlete al mondo e poi dieci gruppi, gli amatori, il cuore pulsante del movimento che è in grande crescita, che chiude questa settimana a tutto tondo di triathlon e proietta Alghero all’interno dell’elitè dello sport internazionale.”Una vera e propria partnership con l’intento di rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale del Triathlon: queste le motivazioni alla base del protocollo d’intesa tra FITRI e IRONMAN, che coadiuvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani provano a dare continuità a quanto di buono costruito fino ad oggi: la collaborazione ha fin da subito puntato su due realtà affermate come la World Triathlon Championship Series e il circuito IRONMAN 70.3, riferimento globale delle lunghe distanze, per promuovere l’attività sportiva e rafforzare lo sviluppo del movimento sul territorio.L’intervista a Thomas Veje Olsen, Managing Director Europe, Middle East and Africa di IRONMAN: “Questo accordo riflette un’ambizione condivisa di elevare l’Italia al centro del triathlon mondiale. L’Italia è una piattaforma fantastica per i nostri atleti, ha una comunità appassionata, atleti fantastici e location eccezionali per gare di livello mondiale. Questo accordo non serve solo a far sì che più persone pratichino il triathlon, ma anche a ispirare la partecipazione, a incoraggiare a prendere parte alle gare e a sviluppare ulteriormente queste fantastiche competizioni che ci sono in Italia.Questo fine settimana si terrà l’Ironman 70.3 Algaro in Sardegna. Più di 2.800 atleti sono pronti a partecipare alla gara e sarà un’esperienza fantastica che eleverà l’Italia come sede per il triathlon e condividerà il nostro impegno comune per il triathlon in Italia.”