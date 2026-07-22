Il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro si dimette da deputato

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha appena rassegnato le dimissioni da deputato, intervenendo in Aula a Montecitorio.

“Quest’aula in questi ultimi otto anni ha rappresentato per me non soltanto un luogo di lavoro, di confronto, di crescita, di servizio ai cittadini che mi hanno eletto loro rappresentante, ma anche una seconda casa – ha detto Cannizzaro – seconda sì, perché la prima sapete tutti molto bene qual è per me: Reggio, la Calabria”.

“Essere deputato è stato il più alto onore che potessi ricevere – ha detto ancora Cannizzaro – ritengo di aver svolto il doppio mandato parlamentare con serietà, senso del dovere, rispetto dei ruoli, rispetto verso questa Istituzione e soprattutto verso i miei conterranei, che hanno scelto di affidarmi il compito di rappresentarli, nella piena consapevolezza della responsabilità che un parlamentare assume nei confronti del territorio che lo elegge. Oggi mi dimetto, lascio ufficialmente questi scranni, perché i reggini mi hanno affidato un nuovo compito, che è tanto straordinario quanto impegnativo”.

Cannizzaro ha anche sottolineato l’amore per la città di Reggio Calabria dove “porto l’esperienza maturata in quest’Aula, il valore del dialogo tra posizioni diverse, la rete di rapporti intessuti tra queste mura e, non di meno, la convinzione che la buona politica sappia mettere sempre al centro l’interesse del bene comune”.