Atletica, al Golden Gala Marcell Jacobs solo quinto nei 100 metri

Roma, 5 giu. (askanews) – Nei 100 metri del Golden Gala a Roma vinti da uno straordinario Noah Lyles, Marcell Jacobs ha chiuso al quinto posto in 9″99 dopo una gara in crescita ma non sufficiente per inserirsi nella lotta per il podio. “L’obiettivo principale era quello di migliorare sotto l’aspetto tecnico quello che era stato fatto a Savona, dove ho fatto parecchi errori. Qui sono partito abbastanza bene, la fase di transizione non mi è piaciuta tantissimo, non ho trovato subito il mio ritmo, ma sono contento, è stata una gara, volevo combattere con gli altri, che è importante” ha detto il velocista al termine della gara, aggiungendo di essere contento perchè c’è stata quella scintilla che gli mancava che gli fatto riaccenderla voglia, facendo tornare la passione e la voglia di allenarsi.